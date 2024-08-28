Мировую экономику ожидает очередная Великая депрессия

Глубокий анализ макроэкономики посылает недвусмысленные негативные сигналы. Сегодня существует огромное неравенство в заработной плате и благосостоянии, как и в конце 1920-х годов, перед началом Великой депрессии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии