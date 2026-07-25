Виталий Муращенков из Орла рассказал, почему следователь — это художник

Начиная с 2013 года, 25 июля отмечается День сотрудника органов следствия Российской Федерации (дата приурочена к изданию именного указа Петра I от 25 июля 1713 года, которым была учреждена первая независимая следственная канцелярия, подчинявшаяся напрямую главе государства).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии