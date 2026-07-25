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Виталий Муращенков из Орла рассказал, почему следователь — это художник

Виталий Муращенков из Орла рассказал, почему следователь — это художник

Начиная с 2013 года, 25 июля отмечается День сотрудника органов следствия Российской Федерации (дата приурочена к изданию именного указа Петра I от 25 июля 1713 года, которым была учреждена первая независимая следственная канцелярия, подчинявшаяся напрямую главе государства).

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