Виталий Муращенков из Орла рассказал, почему следователь — это художник

Начиная с 2013 года, 25 июля отмечается День сотрудника органов следствия Российской Федерации (дата приурочена к изданию именного указа Петра I от 25 июля 1713 года, которым была учреждена первая независимая следственная канцелярия, подчинявшаяся напрямую главе государства).