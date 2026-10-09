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В FIA подтвердили, что человеческая ошибка повлияла на результаты спринт-квалификации

AudiВ FIA объяснили причину задержки начала второго сегмента спринт-квалификации в Сингапуре. В конце первого сегмента квалификации информационное табло не отображало корректные данные при пересечении гонщиками линии.

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