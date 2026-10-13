В Панаме произошло новое землетрясение магнитудой 6,4

РЕН ТВ В Панаме зафиксировали новое землетрясение магнитудой 6,4. Об этом 12 октября сообщается на сайте Института геонаук Университета Панамы.
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