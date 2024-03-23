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  • Астон Мартин
    «Видимо, трагедия в “Крокусе” повлияет на эту работу в целях ее ускорения», — цитируют его журналисты...охренеть , об...РИАН: В МИД допус...
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Симоньян: Число жертв теракта в «Крокусе» превысило «Норд-Ост»

Симоньян: Число жертв теракта в «Крокусе» превысило «Норд-Ост»

Число жертв теракта в «Крокус Сити Холле» превысило количество погибших при теракте «Норд-Ост». Об этом в субботу, 23 марта, в своем телеграм-канале заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

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