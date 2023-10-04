Взрывной рост: продажи Lada подскочили в два раза

Впечатляющий рост продаж в этом году демонстрирует АВТОВАЗ. В сентябре было реализовано 36 231 легковых и легких коммерческих автомобилей Lada (+8,7% к августу 2023 года), что стало лучшим результатом за последние два года.
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