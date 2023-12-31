Добыча нефти оказалась ниже прогнозируемого уровня

В уходящем голу в России будет добыто около 523 миллионов тонн жидкого «черного золота». Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на соответствующее заявление руководителя энергетического ведомства Николая Шульгинова.
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