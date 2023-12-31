Складные смартфоны так и не смогли стать массовыми, но производители не отча...

Складные смартфоны так и не смогли стать массовыми, но производители не отчаиваютсяВсе крупные производители смартфонов, за исключением Apple, делают ставку на то, что складные смартфоны помогут оживить тускнеющий рынок мобильных устройств.
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