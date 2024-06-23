Спортсмены сборной России по скелетону проводят учебно-тренировочный сбор в Сочи

На спортивной базе "Юг" в Сочи стартовал очередной тренировочный сбор сборной России по скелетону. На этом сборе команда будет работать с большей тренировочной нагрузкой, чем на предыдущем сборе в Кисловодске.
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