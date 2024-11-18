В ООН призвали к защите гражданского населения на фоне сообщений о разрешении Украине атаковать объекты в России

Офис генерального секретаря Организации Объединенных Наций призывает к защите гражданского населения на фоне сообщений о том, что Соединенные Штаты дали Украине разрешение атаковать дальнобойными ракетами объекты на территории России, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
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