И без всяких прогнозов было понятно. что украина слабее России и проиграет. Контрнаступ у них не получился.

Vasily Golov

РОССИЯ.Путаем патриотизм с гуманизмом.Патриотизм в зоне СВО и одновременно гуманизм к противнику.Как сказал американец военный.Тактика дает победу в одном сражении.Логистика в битве.Логистика украинская используется для снабжения армии Украины.Это мосты,виадуки и переезды ж/дорожные.Все это логистика для коллективного Запада.Тот же американец предупредил Байдена,что Путин может создать проблему для поставок вооружения Украине.Гуманизм и милосердие со стороны СВО.Отступая армия Украины уничтожает эту логистическую систему.Раньше или позже-=не важно.СВО или ВСУ уничтожит- не важно.Но гуманизм исчезнет у СВО.