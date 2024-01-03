Никак. Бегите шаровары менять, дебилыМеня часто обвиняют, что я некий «пропагандист». Но на самом деле я человек без фантазии, и пишу почти исключительно в стиле акына, то есть «что вижу, о том и пою».
Александр Роджерс: Прогноз на 2024 год
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Регина Толстоброва
И без всяких прогнозов было понятно. что украина слабее России и проиграет. Контрнаступ у них не получился.
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20 час.
Vasily Golov
РОССИЯ.Путаем патриотизм с гуманизмом.Патриотизм в зоне СВО и одновременно гуманизм к противнику.Как сказал американец военный.Тактика дает победу в одном сражении.Логистика в битве.Логистика украинская используется для снабжения армии Украины.Это мосты,виадуки и переезды ж/дорожные.Все это логистика для коллективного Запада.Тот же американец предупредил Байдена,что Путин может создать проблему для поставок вооружения Украине.Гуманизм и милосердие со стороны СВО.Отступая армия Украины уничтожает эту логистическую систему.Раньше или позже-=не важно.СВО или ВСУ уничтожит- не важно.Но гуманизм исчезнет у СВО.
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57 мин.
VG
Vasily Golov
Шапками решили закидывать?Пока наступления ВСУ отражает СВО. Начала наступление СВО.но приостановили.В обороне не побеждают.Побеждают при наступлении. Не измотать ВСУ. ЕЙ помогают 50 государств.Нужен сокрушительный удар по логистике,по укреплениям.Там солдаты ВСУ.Повторить битвы Сталинградскую,Курскую,Белорусскую,можно Кенингсберскую.Взламывали бастионы.Использовали зенитки прямой наводкой.
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50 мин.
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