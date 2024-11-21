Арестованы подозреваемые в убийстве экс-директора, тело которого нашли на трассе

ТАСС/Антон Новодережкин В Кемеровской области суд арестовал двух мужчин, подозреваемых в убийстве бывшего исполнительного директорп компании "Лискимонтажконструкция" Максима Пермякова, тело которого нашли на трассе, сообщил корреспондент РЕН ТВ из зала суда.