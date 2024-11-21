РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 168 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Шахманов
    Плотина Гувера, порт Валдиз на Аляске-приоритетные цели МКБРМКБР РоссииВоенный эксперт о...
  • Юрий Зубрин
    Трухлявая ПСИНА!Тянет за собой в ...
  • Людмила
    ...не всё показали : ещё было 2 удара !😛Кадры удара "Ореш...

Арестованы подозреваемые в убийстве экс-директора, тело которого нашли на трассе

Арестованы подозреваемые в убийстве экс-директора, тело которого нашли на трассе

ТАСС/Антон Новодережкин В Кемеровской области суд арестовал двух мужчин, подозреваемых в убийстве бывшего исполнительного директорп компании "Лискимонтажконструкция" Максима Пермякова, тело которого нашли на трассе, сообщил корреспондент РЕН ТВ из зала суда.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх