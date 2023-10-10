Музыкальный фестиваль «Хоровой ринг» проведут в Москве с 4 ноября

С 4 ноября по 5 декабря в Москве пройдет фестиваль — конкурс хорового искусства «Хоровой ринг». Музыкальные коллективы Москвы покажут свое мастерство и поборются за звание лучшего ансамбля, а зрители погрузятся в мир музыки.
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