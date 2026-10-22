Европа пережила один из самых разрушительных сезонов лесных пожаров. Об этом сообщает Reuters. В Испании, Франции и Греции огонь уничтожил 699 тысяч гектаров — площадь, в четыре раза превышающую Лондон, пишет Reuters.
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