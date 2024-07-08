Использованы материалы: Global Look Press/Kyle Mazza/Keystone Press Agency, Global Look Press/CNP/AdMedia Стоит обратить внимание на принципиальную позицию президента РФ Владимира Путина, которая разительно отличается от действий его западных коллег.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии