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РГ: В Краснодаре уволили хирурга, который пришил ребенку откушенное собакой лицо

РГ: В Краснодаре уволили хирурга, который пришил ребенку откушенное собакой лицо

В Краснодаре хирург Алексей Дикарев потерял работу в Кубанском государственном медицинском университете после того, как провел спорную операцию по восстановлению лица четырехлетнего мальчика, пострадавшего от нападения собаки.

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Комментарии
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СЭМЭН Иваницкий
сссццукки...(((
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