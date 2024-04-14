РГ: В Краснодаре уволили хирурга, который пришил ребенку откушенное собакой лицо

В Краснодаре хирург Алексей Дикарев потерял работу в Кубанском государственном медицинском университете после того, как провел спорную операцию по восстановлению лица четырехлетнего мальчика, пострадавшего от нападения собаки.
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