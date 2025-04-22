В московском метро на станции «Нагорная» восстановили движение поездов

Движение поездов на станции «Нагорная» в московском метро восстановлено, инцидент с задымлением в вагоне не потребовал помощи экстренных служб, 22 апреля сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу метрополитена.
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