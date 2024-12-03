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Рекрутинговые агентства зафиксировали рост доли женщин-руководительниц в России

Рекрутинговые агентства зафиксировали рост доли женщин-руководительниц в России

За последние несколько лет доля женщин, которым предлагают руководящие позиции, выросла. Например, в первом полугодии 2021 года она составляла только 37%, а во втором — 36%, сообщили «Известиям» в сервисе по поиску работы hh.

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