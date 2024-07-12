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Царьград

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Украинский дипломат Джапарова заявила об отставке после бегства мужа за границу

Украинский дипломат Джапарова заявила об отставке после бегства мужа за границу

Чиновница украинского МИД Эмине Джапарова решил уволиться с должности после скандала, связанного с бегством за границу мужа-миллиардера.

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