В Омске уже несколько дней аншлаг и на муниципальных пляжах, и на платных, с бассейнами. Такая обстановка☝️ сегодня на Центральном пляже у Динамо.
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В Омске уже несколько дней аншлаг и на муниципальных пляжах, и на платных, с бассейнами. Такая обстановка☝️ сегодня на Центральном пляже у Динамо.