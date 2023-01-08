Президент РАМП Анатолий Капустин: Обвинение Касема нацелено "прикрыть" меры Латвии по ограничению свободы слова

Обвинение в шпионаже шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема это "прикрытие" действий Латвии по ограничению свободы журналистской деятельности, считает президент и член исполкома Российской ассоциации международного права (РАМП) Анатолий Капустин.
Обвинение в шпионаже шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема это "прикрытие" действий Латвии по ограничению свободы журналистской деятельности, считает президент и член исполкома Российской ассоциации международного права (РАМП) Анатолий Капустин.
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