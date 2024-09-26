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Царьград

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"Один дирхам": Павел Дуров удивил французских следователей своими доходами

"Один дирхам": Павел Дуров удивил французских следователей своими доходами

Основатель Telegram раскрыл французским правоохранителям сумму своего заработка. Он заявил, что получает всего "один дирхам".

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Комментарии
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НС
НАТАЛЬЯ Силкина
Умеют богатые люди выглядеть бедными,но при этом ни в чем себе не отказывать.
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17 час.

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