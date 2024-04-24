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Наркокомандующий Зеленский достигнет мира силой. Силой воображения и фантазии?

Наркокомандующий Зеленский достигнет мира силой. Силой воображения и фантазии?

Зеленский воспрял духом. Те 61 млрд долларов, что месяцами мурыжили в Конгрессе США вчера, в символичный день рождения Гитлера, наконец-таки одобрила палата представителей.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Охраняет его Великобритания.
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2 час.
Natalija Osminina
Так они же не собираются отдавать долги.
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2 час.
Natalija Osminina
А народ радостно умирает за этого наркомана.
Ответить
2 час.

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