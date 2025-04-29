Самолеты МЧС сбросили около 130 тонн воды на очаги возгорания в порту Ирана

Самолеты МЧС РФ, участвующие в тушении пожара на территории иранского порта Шахид-Раджаи, сбросили уже около 130 тонн воды на очаги возгорания, сообщает Telegram-канал российского министерства по чрезвычайным ситуациям.
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