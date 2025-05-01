Компактный сервер резервного копирования для дома и бизнеса выпустила компания TerraMaster

Компания TerraMaster, мировой лидер в области инновационных решений для хранения данных, выводит на рынок новый продукт – интегрированный сервер резервного копирования U4-500, NAS с четырьмя отсеками в форм-факторе 1U.
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