Мария Захарова прокомментировала ситуацию с задержкой российских туристов на границе с Литвой

Людей почти двое суток держали в автобусе и пропустили только после допроса Пассажиров автобуса Санкт-Петербург – Тирасполь почти двое суток держали на границе с Литвой и после допросов на детекторе лжи и выяснения отношения к ситуации на Украине, наконец, пропустили.