Задержанный полицейскими за хулиганство житель Санкт-Петербурга оказался курьером-мошенником, оставившим пенсионерку без накоплений

31 августа в полицию Московского района обратилась 90-летняя пенсионерка, проживающая на Новоизмайловском проспекте, с заявлением о том, что ей позвонил неизвестный и сообщил о том, что в отношении неё проводится проверка, так как с её счёта были переведены денежные средства на финансирование Вооружённых сил Украины.