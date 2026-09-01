Задержанный полицейскими за хулиганство житель Санкт-Петербурга оказался курьером-мошенником, оставившим пенсионерку без накоплений

31 августа в полицию Московского района обратилась 90-летняя пенсионерка, проживающая на Новоизмайловском проспекте, с заявлением о том, что ей позвонил неизвестный и сообщил о том, что в отношении неё проводится проверка, так как с её счёта были переведены денежные средства на финансирование Вооружённых сил Украины.
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