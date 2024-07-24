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Царьград

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"Иди сюда, ты моего друга сбил": самокатчики подставляют водителей

"Иди сюда, ты моего друга сбил": самокатчики подставляют водителей

Рассказываем о недобросовестной молодёжи и пользе видеорегистраторов.Челябинские водители рассказывают о случаях, в которых подростки-водители электросамокатов, пытаются подставить их.

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