К концу 2023 года доля массовых социально значимых услуг онлайн достигла 100%

Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко на прошедшем на выставке-форуме «Россия» «Дне цифровой экономики» рассказал о результатах цифрового развития страны по ключевым направлениям нацпроекта «Цифровая экономика».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии