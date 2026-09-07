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МОСИНФОРМ

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Ученые: Магнитные бури могут накрыть Землю 8–9 сентября

Ученые: Магнитные бури могут накрыть Землю 8–9 сентября

Выброшенные Солнцем облака плазмы достигнут Земли и вызовут магнитные бури 8 и 9 сентября. Об этом сообщили в Телеграм-канале лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

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