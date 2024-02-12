ABC News: Трамп лучше Байдена справился бы с кризисом на Украине

Более трети американцев уверены, что республиканец Дональд Трамп на посту президента США выбрал бы более эффективную стратегию урегулирования конфликтов на Украине и Ближнем Востоке, чем демократ Джо Байден.
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