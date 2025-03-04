«Нужно прибавлять во всем — в мощности, в движении, в атаке и в обороне»

До конца нынешнего розыгрыша регулярного чемпионата КХЛ осталось меньше трех недель. Одним из лидеров Восточной конференции стал екатеринбургский «Автомобилист», который идет на третьем месте, но лишь на пять очков отстает от занимающего первую строчку челябинского «Трактора» при одной игре в запасе.