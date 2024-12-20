Крутые новогодние идеи - как украсить дом быстро, недорого, волшебно!

Да, праздничный стресс - это вещь! От украшения новогодней елки и завоевания титула самой авторитетной хозяйки на Новый год до покупок в вашем новогоднем списке подарков и мелких радостей, все может стать немного ошеломляющим.
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