Андреа Кими Антонелли нацелился на пару побед в Формуле 1 в 2025 году

Андреа Кими Антонелли нацелился на пару побед в Формуле 1 в 2025 годуLAT Images / MercedesНовичок Mercedes Андреа Кими Антонелли уверен, что ему по силам одержать несколько побед по ходу своего дебютного сезона в Формуле 1.