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Царьград

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Ростов-на-Дону сковали 8-балльные пробки вечером 11 сентября

Ростов-на-Дону сковали 8-балльные пробки вечером 11 сентября

Вечером 11 сентября автомобильное движение в Ростове-на-Дону было практически остановлено. Сервис «Яндекс Карты» зафиксировал восьмибалльную загруженность дорог из десяти возможных.

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