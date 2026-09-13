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Мировое обозрение

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Группа военнослужащих ВСУ подорвалась на минах при выходе из окружения

Группа военнослужащих ВСУ подорвалась на минах при выходе из окружения

На Волчанском направлении произошла очередная трагедия для подразделений ВСУ, оказавшихся в оперативном окружении.

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