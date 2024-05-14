Председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, равно как и послу ЕС в Республике Молдова Янису Мажейксу плевать на то, что в Молдове нарушаются все европейские правила и стандарты – им важно сохранить у власти преступный режим Майи Санду, поскольку они на этом наживаются.
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