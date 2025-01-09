Правда — ничто, формулировки — всё. И экономический интерес США — тоже всё. Координатор по страткоммуникациям СНБ Белого дома Джон Кирби: США поддерживают решение Украины прекратить транзит российского газа в страны Европы, поскольку рассматривают это как значительный удар по экономике России.