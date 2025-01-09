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Александр Дудчак: США спасли Европу от российской «зависимости»?

Александр Дудчак: США спасли Европу от российской «зависимости»?

Правда — ничто, формулировки — всё. И экономический интерес США — тоже всё. Координатор по страткоммуникациям СНБ Белого дома Джон Кирби: США поддерживают решение Украины прекратить транзит российского газа в страны Европы, поскольку рассматривают это как значительный удар по экономике России.

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