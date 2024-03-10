Порье нокаутировал Сен-Дени во 2-м раунде

На турнире UFC 299 в Майами американец Дастин Порье победил француза Бенуа Сен-Дени. Порье потряс Сен-Дени в начале второго раунда и вскоре добил его – судья зафиксировал нокаут, когда до гонга оставалось 2 минуты 28 секунд.
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