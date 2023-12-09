Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 643 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Борис Виленский
    Жирная, самодовольная тварь! На такого и пули жаль. Только утопить в яме с нечистотами."Пока сами не сбе...
  • Гарибян Сусанна (Гарибян)
    Немецкие детали, обход санкций и т.д. и ради этого прощать подлость Пашиняну м его сторонникам? Если бы вам плюнули в...Пашинян не так пр...
  • Betahon
    И эта недобитая жертва работорговцев, министр обороны сша, что-то вякает о войне с Россией?!...Интервенция в Рос...

"Когда мы уже перестанем видеть новости про эту семейку Пугалкиных": Орбакайте нагло вернулась в Россию за длинным рублем

"Когда мы уже перестанем видеть новости про эту семейку Пугалкиных": Орбакайте нагло вернулась в Россию за длинным рублем

Avia.pro - Новости В декабрьской афише "Главного Новогоднего Концерта" в Москве было объявлено участие Кристины Орбакайте, дочери Аллы Пугачевой, вместе с другими артистами, такими как Ярослав Дронов (SHAMAN) и Олег Газманов, которые известны своей патриотической позицией.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх