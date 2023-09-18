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"Денег им не будет" Россия закрыла вопрос об участии в ОИ

"Денег им не будет" Россия закрыла вопрос об участии в ОИ

"Изгоев кормите сами!" Озвучено решение ОКР. Наша команда в Париж не поедет! И денег не даст. Насчет "прогибантов" отдельно сказано.

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Комментарии
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Василий Овчинников
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5 час.
Александр Терехов
Все же, иногда, наступает такой момент &quot;Ч&quot; когда надо взвесить все нюансы и сказать твердое ДА или НЕТ. Для олимпийцев -это ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС.
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4 час.
Сергей Гришин
Такое решение надо было принимать сразу! И все уже давно б устаканилось!
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1 час.

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