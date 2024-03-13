В пещере Мраморная стартует новый сезон «Звукового сплава»

6 апреля в пещере Мраморной на горе Чатыр-Даг стартует новый музыкальный сезон. Его откроет свежая версия уже известной программы «Звуковой сплав» камерного оркестра «Новая гармония» под управлением Дениса Карлова.
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