«Жизньмарт» предложил семье отравившейся девочки 154 рубля после слов о миллионе

Родителям екатеринбургской школьницы, которая провела 10 дней под капельницами после покупки сэндвича с курицей в «Жизньмарте», предложили компенсировать понесенные затраты на лекарства и вернуть деньги за продукт ненадлежащего качества — 154 рубля.
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