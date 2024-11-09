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CNN: в Пентагоне думают, как реагировать на возможные незаконные приказы Трампа

CNN: в Пентагоне думают, как реагировать на возможные незаконные приказы Трампа

Представители Пентагона ведут неофициальные дискуссии о том, как ведомство должно реагировать на возможные "незаконные приказы" Дональда Трампа, в том числе о развертывании войск внутри страны и увольнении ряда сотрудников.

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