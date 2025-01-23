Подорожание «золотого крыльца» мэрии Сургута заинтересовало силовиков. Инсайд

Подорожание «золотого крыльца» мэрии Сургута заинтересовало силовиков. Входная группа по цене коттеджа за время затянувшегося строительства выросла в цене с 20 до 25 миллионов рублей, после чего местная общественница Инна Бирук пожаловалась в прокуратуру.