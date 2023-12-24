В Госдуме предложили установить в многоквартирных домах сигнализаторы утечек газа, что это такое и кто за это будет платить Ирэн ОрлонскаяЗаконопроект о внесении обязательной установки газоанализаторов в газифицированные квартиры граждан России планируется представить в Государственную Думу.