Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Кошмар Зеленского. Спутниковый интернет ВС РФ заработал на Украине

Кошмар Зеленского. Спутниковый интернет ВС РФ заработал на Украине

   Российский аналог Starlink — спутниковая группировка «Рассвет», которую сейчас разворачивают на орбите для обеспечения ВС РФ интернетом из космоса, — добилась устойчивого покрытия над территорией Украины, бьют тревогу во вражеском интернет-сегменте.

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Комментарии
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Олег Орлов
То было давно и неправда... Даже дерево выросло...
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1 м.
Юрий Золотарев
Готовь, сучонок ЗЕЛёный, верёвку и мыло!
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1 м.
АА
Алекс Архипов
Затянули дальше некуда.
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1 м.