Кошмар Зеленского. Спутниковый интернет ВС РФ заработал на Украине

Российский аналог Starlink — спутниковая группировка «Рассвет», которую сейчас разворачивают на орбите для обеспечения ВС РФ интернетом из космоса, — добилась устойчивого покрытия над территорией Украины, бьют тревогу во вражеском интернет-сегменте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии