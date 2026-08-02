Кошмар Зеленского. Спутниковый интернет ВС РФ заработал на Украине

Российский аналог Starlink — спутниковая группировка «Рассвет», которую сейчас разворачивают на орбите для обеспечения ВС РФ интернетом из космоса, — добилась устойчивого покрытия над территорией Украины, бьют тревогу во вражеском интернет-сегменте.