Максум перебил Нэма ударами в голову

Казахстанец Азат Максум победил Тайсона Нэма раздельным решением судей в дебюте в UFC. Лига опубликовала статистику первого боя в рамках промоушена для Азата, согласно которой казахстанец перебил соперника по ударам в голову Непобежденный Максум.
Казахстанец Азат Максум победил Тайсона Нэма раздельным решением судей в дебюте в UFC. Лига опубликовала статистику первого боя в рамках промоушена для Азата, согласно которой казахстанец перебил соперника по ударам в голову Непобежденный Максум.
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