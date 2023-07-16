Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

108 подписчиков

Максум перебил Нэма ударами в голову

Максум перебил Нэма ударами в голову

Казахстанец Азат Максум победил Тайсона Нэма раздельным решением судей в дебюте в UFC. Лига опубликовала статистику первого боя в рамках промоушена для Азата, согласно которой казахстанец перебил соперника по ударам в голову   Непобежденный Максум.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх