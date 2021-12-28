Веселуха

8 513 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    у каждого поколения свои воспоминания детства, свой к старости маразм - жить постоянными воспоминаниями детства и юно...Чего мне не хвата...
  • Александр Шмелев
    И  что  же  хотел  сообщить  нам  этот  мудрый  мальчик ?  Что  в  военкомате  работают  кретины ?  А  ведь  повестки...Как я чуть не дов...
  • Максим Чикалев
    То есть студак посмотрели и не поняли?Как я чуть не дов...

Каждый ответит сам

Каждый ответит сам

Варданян  Ваган Друзья хочу поделиться с Вами одной историей! Было мне тогда лет 7-8 . В те благие годы город в котором я родился и вырос, гордился своими традициями! В Ленинакане фактически регулировали все и вся два понятия! Это намус и тасиб! Намус это понятие которое контролирует все деяния человека, оберегая его от поступков которые не совместимы с моралью! Тасиб же это стремление человека обеспечивать свою семью всем необходимым и большего оскорбления не было, чем назвать человека антасиб ( бесцельное существо)! Тогда в городе Ленинакане был один единственный попрошайка.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх