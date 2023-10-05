Президент Словакии заявила от отказе от военной помощи Украине

Экс-премьер Роберт Фицо, чья партия победила на парламентских выборах, отмечал, что не передаст Киеву «ни одного снаряда»Президент Словакии Зузана Чапутова решила отложить выделение военной помощи Украине после прошедших в стране парламентских выборов.